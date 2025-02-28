В Івано-Франківську відбудеться майстер-клас з нагоди  Всесвітнього дня імунітету для лікарів  «Загадкові поломки імунітету»

Організатори: Експерт з дитячої імунології ДОЗ ОДА Віра Сем’янчук спільно з Громадською організацією «Західноукраїнська Академія Педіатрії», за підтримки Івано-Франківського національного медичного університету, Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА, Управління охорони здоров’я Івано-Франківської МР, КНП «Дитяча обласна клінічна лікарня»
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Мета заходу: поглибити знання медичних спеціалістів про механізми розвитку імунних розладів, зокрема аутоімунних захворювань, імунодефіцитів та алергічних реакцій. Учасники навчаться діагностувати та правильно підходити до лікування складних порушень імунної системи, ознайомляться з новітніми методами дослідження і терапії, а також обговорять практичні аспекти профілактики імунних захворювань в клінічній практиці.
Цільова аудиторія: педіатрів, загальної практики-сімейної медицини, дитячих імунологів, дитячих алергологів, дитячих хірургів, дитячих отоларингологів, дитячих ортопедів-травматологів нашої області
Захід відбудеться офлайн 5 березня 2025 о 13год
Адреса: вулиця Євгена Коновальця 132, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область (Актовий зал)
Захід безкоштовний
Запрошені спікери:
- Віра Сем’янчук, експерт з дитячої імунології ДОЗ ОДА, к.мед.н, доцент кафедри дитячих хвороб ПО ІФНМУ
- Анастасія Бондаренко, д.мед.н, професор, завідувачка кафедри дитячої імунології, Міжнародний Європейський Університет.
- Анна Гільфанова, доцент кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань Міжнародного європейського університету, член дирекції ГО “Рідкісні імунні захворювання”
- Галина Бенько, лікар дитячий імунолог КНП «Івано-Франківська обласна дитяча лікарня»
- Ольга Урбась, к.мед.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ
Анонсування та детальна інформація на сторінці у Fb @Західноукраїнська академія педіатрії, Instagram @wuap.org.if та на сайті https://wuap.org/