В Івано-Франківську відбудеться майстер-клас з нагоди  Всесвітнього дня імунітету для лікарів  «Загадкові поломки імунітету»

Організатори: Експерт з дитячої імунології ДОЗ ОДА Віра Сем’янчук спільно з Громадською організацією «Західноукраїнська Академія Педіатрії», за підтримки Івано-Франківського національного медичного університету, Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА, Управління охорони здоров’я Івано-Франківської МР, КНП «Дитяча обласна клінічна лікарня»

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Мета заходу: поглибити знання медичних спеціалістів про механізми розвитку імунних розладів, зокрема аутоімунних захворювань, імунодефіцитів та алергічних реакцій. Учасники навчаться діагностувати та правильно підходити до лікування складних порушень імунної системи, ознайомляться з новітніми методами дослідження і терапії, а також обговорять практичні аспекти профілактики імунних захворювань в клінічній практиці.

Цільова аудиторія: педіатрів, загальної практики-сімейної медицини, дитячих імунологів, дитячих алергологів, дитячих хірургів, дитячих отоларингологів, дитячих ортопедів-травматологів нашої області

Захід відбудеться офлайн 5 березня 2025 о 13год

Адреса: вулиця Євгена Коновальця 132, Івано-Франківськ, Івано-Франківська область (Актовий зал)

Захід безкоштовний

Запрошені спікери:

Віра Сем’янчук , експерт з дитячої імунології ДОЗ ОДА, к.мед.н, доцент кафедри дитячих хвороб ПО ІФНМУ

, експерт з дитячої імунології ДОЗ ОДА, к.мед.н, доцент кафедри дитячих хвороб ПО ІФНМУ Анастасія Бондаренко , д.мед.н, професор, завідувачка кафедри дитячої імунології, Міжнародний Європейський Університет.

, д.мед.н, професор, завідувачка кафедри дитячої імунології, Міжнародний Європейський Університет. Анна Гільфанова , доцент кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань Міжнародного європейського університету, член дирекції ГО “Рідкісні імунні захворювання”

, доцент кафедри педіатрії, імунології, інфекційних та рідкісних захворювань Міжнародного європейського університету, член дирекції ГО “Рідкісні імунні захворювання” Галина Бенько , лікар дитячий імунолог КНП «Івано-Франківська обласна дитяча лікарня»

, лікар дитячий імунолог КНП «Івано-Франківська обласна дитяча лікарня» Ольга Урбась, к.мед.н, доцент кафедри педіатрії ІФНМУ

Анонсування та детальна інформація на сторінці у Fb @Західноукраїнська академія педіатрії, Instagram @wuap.org.if та на сайті https://wuap.org/