Звіт про контрольовані операції: що потрібно знати

Контрольовані операції є важливим аспектом податкового законодавства, особливо для підприємств, які здійснюють транзакції з пов’язаними особами.

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Відповідно до Податкового кодексу України, суб’єкти господарювання, що відповідають певним критеріям, зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції (ЗКО). Цей документ допомагає податковим органам здійснювати контроль за трансфертним ціноутворенням і запобігати ухиленню від сплати податків.

Що таке контрольовані операції?

Контрольованими операціями вважаються господарські операції між пов’язаними особами, якщо вони відповідають певним критеріям, зокрема:

загальний обсяг операцій перевищує 10 млн грн за рік;

річний дохід підприємства перевищує 150 млн грн;

операції здійснюються з нерезидентами, які зареєстровані у країнах з низьким рівнем оподаткування або є пов’язаними особами.

Хто зобов’язаний подавати звіт?

Звіт про контрольовані операції звіт тцу подають платники податків, які протягом року здійснювали такі операції та відповідають встановленим критеріям. Це можуть бути як великі корпорації, так і середні підприємства, які мають зв’язки з іноземними компаніями або афілійованими структурами.

Структура та зміст звіту

Звіт містить такі ключові розділи:

Загальні відомості про платника податків – назва, код ЄДРПОУ, податкова адреса тощо. Інформація про контрольовані операції – тип операцій, їх обсяги, сторони угоди. Методи трансфертного ціноутворення – обґрунтування вибору методів визначення відповідності ринковим цінам. Документація щодо трансфертного ціноутворення – підтверджуючі документи та розрахунки.

Термін подання та відповідальність

Звіт про контрольовані операції подається до Державної податкової служби України щороку до 1 жовтня року, що настає за звітним. Неподання або подання неповних/недостовірних даних може спричинити штрафні санкції:

неподання звіту – штраф до 300 розмірів прожиткового мінімуму;

подання недостовірних даних – штраф у розмірі 1% від суми операцій, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму.

Висновок

Звіт про контрольовані операції – важливий інструмент податкового контролю, що допомагає державі забезпечувати справедливе оподаткування та уникати ухилення від сплати податків. Компаніям варто відповідально ставитися до його підготовки, дотримуючись всіх вимог законодавства, щоб уникнути штрафів та можливих податкових ризиків.

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