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ДТП під Франківськом: автомобіль з’їхав у кювет. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

ДТП під Франківськом: автомобіль з’їхав у кювет. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
28/02/2025 10:45
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Біля Івано-Франківська автомобіль Renault з’їхав у кювет: постраждала пасажирка.

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Аварія сталася зранку 28 лютого поблизу кільцевої розв’язки у Чернієві.

“61-річний водій не впорався з керування й з’їхав у кювет. У результаті аварії 66-річна пасажирка дістала травми — її госпіталізували”, – повідомила “Галці” речниця патрульної поліції області Христина Мриглід.

На місці події працює слідчо-оперативна група.