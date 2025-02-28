ДТП під Франківськом: автомобіль з’їхав у кювет. ФОТО

Біля Івано-Франківська автомобіль Renault з’їхав у кювет: постраждала пасажирка.
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Аварія сталася зранку 28 лютого поблизу кільцевої розв’язки у Чернієві.
“61-річний водій не впорався з керування й з’їхав у кювет. У результаті аварії 66-річна пасажирка дістала травми — її госпіталізували”, – повідомила “Галці” речниця патрульної поліції області Христина Мриглід.
На місці події працює слідчо-оперативна група.