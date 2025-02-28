Сьогодні 1+1 покаже черговий випуск “Світ навиворіт” про Франківщину

28 лютого у новому сезоні «Світ навиворіт» Дмитро Комаровзавітає на Верховину розповість історію Василини Кочерган, яка готує унікальні лікувальні настоянки з отруйних змій та мухоморів.

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Нагадаємо, що Дмитро Комаров у новому випуску проєкту “Світ навиворіт” розповів глядачам про Верховинщину ВІДЕО

Про це своїх читачів інформує новинний ресурс Правда іф, із посиланням на “Детектор медіа”.

28 лютого на каналі «1+1 Україна» стартує новий сезон документального проєкту «Світ навиворіт. Україна». У першому випуску Дмитро Комаров вирушить на острів Зміїний, а також завітає до Верховини.

Глядачі познайомляться з Василиною Кочерган – мешканкою Верховини, яка успадкувала від батьків рецепти унікальних лікувальних настоянок. Вона готує їх з нестандартних інгредієнтів, зокрема отруйних змій та мухоморів.

Як повідомляли ЗМІ, 2024 року Дмитро Комаров у новому випуску проєкту “Світ навиворіт” уже відвідував Верховинщину. Він показав, як святкують Різдво у селі Криворівня.