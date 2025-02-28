Загиблих захисників з Калуської громади відзначать міською нагородою

На пленарному засіданні Калуської міської ради одноголосно ухвалено рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади» полеглим захисникам.
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Повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф.
Присвоїли звання таким воїнам:
- Сергієві Вацку;
- Володимирові Думенку;
- Олександрові Захарову;.
- Андрієві Овчару;
- Станіславові Соломчаку;
- Володимирові Юрчишину.
Вічна пам’ять та слава Героям!