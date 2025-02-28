ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Загиблих захисників з Калуської громади відзначать міською нагородою

Автор: Lilia
28/02/2025 11:49
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На пленарному засіданні Калуської міської ради одноголосно ухвалено рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Калуської міської територіальної громади» полеглим захисникам.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф.

Присвоїли звання таким воїнам:

  • Сергієві Вацку;
  • Володимирові Думенку;
  • Олександрові Захарову;.
  • Андрієві Овчару;
  • Станіславові Соломчаку;
  • Володимирові Юрчишину.

Вічна пам’ять та слава Героям!