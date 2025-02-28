На Прикарпатті ліквідували масштабну мережу з вирощування та збуту «канабісу». ФОТО

У 2024 році 49-річний мешканець Калуського району налагодив механізм з вирощування та виготовлення з метою збуту наркотичного «канабісу».

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Про це повідомляють у поліції в Івано-Франківській області.

До протиправної схеми фігурант залучив ще трьох спільників 40, 45 та 52 років.

Зловмисники облаштували чотири нарколабораторії в орендованих та викуплених приміщеннях на території району, забезпечивши їх усім необхідним для культивації та переробки наркотичних рослин.

Правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків у місцях проживання фігурантів, нарколабораторіях та автомобілях, що використовувалися у злочинній діяльності.

Вилучили понад 25 кг готового до збуту «канабісу», матеріали для фасування, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записи, понад 7000 доларів США, 8000 євро та 189 тисяч гривень, отриманих від злочинної діяльності, чотири транспортні засоби

Одного з фігурантів поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чотирьом учасникам організованої злочинної групи слідчі повідомили про підозри за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває. Наразі поліцейські встановлюють ймовірних спільників з метою притягнення їх до відповідальності.