У Яблуниці водій Хюндай на тротуарі наїхав на підлітка

Сьогодні, 28 лютого, о 7:40 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Яблуниці Поляницької громади.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

За попередньою інформацією, водій автомобіля Хюндай перевищив допустиму швидкість, втратив контроль над транспортним засобом і виїхав на тротуар, де наїхав на 17-річну дівчину-пішохода.

Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги. На місці події працюють поліцейські, проводяться необхідні слідчі дії.

Причини та обставини аварії з’ясовуються. Поліція закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними на дорозі.

Поліцейські склали на керманича два адмінпротоколи. Йдеться про ст.124, ст.126 КУпАП.