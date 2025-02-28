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У Франківську в закладах освіти з 5 березня має розпочатись очне навчання
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську в закладах освіти з 5 березня має розпочатись очне навчання

Автор: Олег Мамчур
28/02/2025 13:24
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Із середи — знову за парти, якщо не буде нових рішень. Очне навчання в закладах освіти Івано-Франківська має розпочатись з 5 березня.

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Про це повідомила голова департаменту Вікторія Дротянко в ефірі радіо Західний полюс, пише Ратуша.

Наразі відбувається онлайн-навчання з 1 до 11 класу. Місто, як і вся область змушене виконувати рішення комісії ТЕБ і НС. Але і батьки часто питають, а чому ми на карантині, адже в нашому класі немає великої кількості хворих.

Нагадаємо, на Прикарпатті через підвищення рівня захворюваності на дистанційне навчання перевели 833 навчальні заклади.