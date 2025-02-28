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Види алюмінієвих листів та їх технічні характеристики
Диван на коліщатках в темній вітальні

Види алюмінієвих листів та їх технічні характеристики

Автор: Ігор Василик
28/02/2025 13:47
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Алюмінієвий лист – це один із найбільш затребуваних видів металопрокату, який активно використовується в різних галузях промисловості, а також для вирішення побутових питань. 

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Прокат алюмінієвий застосовують в машинобудуванні, авіабудівництві, приладобудуванні, харчовій промисловості, виробництві побутових електроприладів,  радіо- та електротехніці, в будівельній галузі тощо.

Даний вид сортового прокату має безліч переваг, серед основних варто згадати:

  • міцність матеріалу;
  • невелика вага;
  • стійкість до впливу корозії;
  • можливість вторинної обробки;
  • теплопровідність тощо.

Лист алюмінієвий чудово піддається обробці й з цього металу можна отримати набагато тонші заготовки, порівняно з іншими металами. Прокат має гарний естетичний вигляд і це ще одна з переваг цього виду металу. 

Всі ці переваги формують зростаючий попит на алюмінієвий прокат, а наявність різновидів допомагає підібрати та купити алюмінієві листи для конкретних потреб.

Види алюмінієвих листів

Виготовляється листовий алюміній відповідно до ГОСТ та ДСТУ і має товщину заготовки в межах від 0,2 мм до 10,5 мм. 

Алюмінієві листи класифікуються за складом, способом виробництва та обробки.

За складом розрізняють:

  • Чистий алюміній (серія 1xxx, наприклад, А0, А5, А6, А7), що містить 99% і більше алюмінію;
  • Алюмінієві сплави (серії 2xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx), що включають домішки магнію, марганцю, міді, цинку тощо.

Умовно весь асортимент алюмінієвих плит можна розділити на два великих види:  первинний і технічний алюміній. 

ЧистийТехнічний
А0 (99 %, міцність 25 МПа);А5 (99,5 %, 20 МПа);А6 (99,6 %, 20 МПа);А7 (99,7 %, 20 МПа).АД (98,8 %);            АД0 (99,5 %);АД00 (99,7 %);        АД1 (до 97 %).

Одним із найбільш популярних видів є алюмінієва плита марки АМг3, АМг5, АМг6Б, ВД1, Д16А, Д16, виготовлена зі сплаву алюмінію і марганцю, магнію, міді та цинку. Такий металопрокат має попит в суднобудуванні, авіації, а також активно використовується для виготовлення автомобілів – це дозволяє створювати моделі з невеликою вагою. 

Виробництво алюмінієвого листа

Існує два способи отримання алюмінієвих листів – методом холодного і гарячого прокату. Холоднокатані плити алюмінію мають товщину від 0,2 мм, а ось плита алюмінієва  гарячого прокату має мінімальну товщину 6 мм. 

Для покращення технічних властивостей алюмінію, метал піддається плакуванню –  це технологія покриття заготовки тонким шаром спеціального алюмінієвого сплаву. 

Існують наступні різновиди алюмінієвих плит за способом плакування: 

  1. Неплакована плита – виробляється з первинного або технічного алюмінію, має високу корозійну стійкість.
  2. З нормальним рівнем плакування – лист, виготовлений з твердих сплавів високої міцності, які вимагають антикорозійного захисного покриття. Листи товщиною 1,9 мм плакуються шаром алюмінію (товщина його становить 2 % від товщини самого листа). У тому разі, якщо товщина листа менша, ніж 1,9 мм, шар алюмінію становить 4 % від товщини листа.
  3. З технологічним плакуванням – шар плакування становить 1,5 % від товщини листа. Це істотно покращує зовнішній вигляд листа і полегшує процес прокатки листів. Але вона не зможе захистити лист від корозії, тому для використання матеріалу в агресивних середовищах слід використовувати листи неплаковані або з нормальним рівнем плакування.

Існують і певні особливості обробки алюмінієвих листів: 

  • відпалені алюмінієві плити – їх нагрівають до певної температури, витримують і охолоджують, що дозволяє збільшити міцність прокату;
  • без термічної обробки – товщина таких листів становить від 5 до 10,5 мм, що надає металопрокату додаткової міцності;
  • нагартовані – такі плити піддаються холодній обробці тиском, що збільшує твердість матеріалу й опір розриву у такого листа вдвічі вищий, ніж у відпаленого (позначаються буквою Н);
  • загартовані термічно оброблені алюмінієві листи – на відміну від відпалу, ця технологія передбачає швидке охолодження, що значно покращує опірність матеріалу;
  • рафіновані плити, які додатково очищаються від механічно захоплених домішок електролізом (позначаються буквою Р);
  • природно зістарений алюмінієвий металопрокат, який зберігається при кімнатній температурі, без додаткового нагріву.

Кожен вид алюмінієвого металопрокату має свої переваги та сфери застосування, і з кожним роком попит на алюміній зростає, що створює додаткові умови до вдосконалення технологій виготовлення та появу нових видів алюмінієвих листів з покращеними технічними характеристиками.

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