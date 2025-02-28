Види алюмінієвих листів та їх технічні характеристики

Алюмінієвий лист – це один із найбільш затребуваних видів металопрокату, який активно використовується в різних галузях промисловості, а також для вирішення побутових питань.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Прокат алюмінієвий застосовують в машинобудуванні, авіабудівництві, приладобудуванні, харчовій промисловості, виробництві побутових електроприладів, радіо- та електротехніці, в будівельній галузі тощо.

Даний вид сортового прокату має безліч переваг, серед основних варто згадати:

міцність матеріалу;

невелика вага;

стійкість до впливу корозії;

можливість вторинної обробки;

теплопровідність тощо.

Лист алюмінієвий чудово піддається обробці й з цього металу можна отримати набагато тонші заготовки, порівняно з іншими металами. Прокат має гарний естетичний вигляд і це ще одна з переваг цього виду металу.

Всі ці переваги формують зростаючий попит на алюмінієвий прокат, а наявність різновидів допомагає підібрати та купити алюмінієві листи для конкретних потреб.

Види алюмінієвих листів

Виготовляється листовий алюміній відповідно до ГОСТ та ДСТУ і має товщину заготовки в межах від 0,2 мм до 10,5 мм.

Алюмінієві листи класифікуються за складом, способом виробництва та обробки.

За складом розрізняють:

Чистий алюміній (серія 1xxx, наприклад, А0, А5, А6, А7), що містить 99% і більше алюмінію;

Алюмінієві сплави (серії 2xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx), що включають домішки магнію, марганцю, міді, цинку тощо.

Умовно весь асортимент алюмінієвих плит можна розділити на два великих види: первинний і технічний алюміній.

Чистий Технічний А0 (99 %, міцність 25 МПа);А5 (99,5 %, 20 МПа);А6 (99,6 %, 20 МПа);А7 (99,7 %, 20 МПа). АД (98,8 %); АД0 (99,5 %);АД00 (99,7 %); АД1 (до 97 %).

Одним із найбільш популярних видів є алюмінієва плита марки АМг3, АМг5, АМг6Б, ВД1, Д16А, Д16, виготовлена зі сплаву алюмінію і марганцю, магнію, міді та цинку. Такий металопрокат має попит в суднобудуванні, авіації, а також активно використовується для виготовлення автомобілів – це дозволяє створювати моделі з невеликою вагою.

Виробництво алюмінієвого листа

Існує два способи отримання алюмінієвих листів – методом холодного і гарячого прокату. Холоднокатані плити алюмінію мають товщину від 0,2 мм, а ось плита алюмінієва гарячого прокату має мінімальну товщину 6 мм.

Для покращення технічних властивостей алюмінію, метал піддається плакуванню – це технологія покриття заготовки тонким шаром спеціального алюмінієвого сплаву.

Існують наступні різновиди алюмінієвих плит за способом плакування:

Неплакована плита – виробляється з первинного або технічного алюмінію, має високу корозійну стійкість. З нормальним рівнем плакування – лист, виготовлений з твердих сплавів високої міцності, які вимагають антикорозійного захисного покриття. Листи товщиною 1,9 мм плакуються шаром алюмінію (товщина його становить 2 % від товщини самого листа). У тому разі, якщо товщина листа менша, ніж 1,9 мм, шар алюмінію становить 4 % від товщини листа. З технологічним плакуванням – шар плакування становить 1,5 % від товщини листа. Це істотно покращує зовнішній вигляд листа і полегшує процес прокатки листів. Але вона не зможе захистити лист від корозії, тому для використання матеріалу в агресивних середовищах слід використовувати листи неплаковані або з нормальним рівнем плакування.

Існують і певні особливості обробки алюмінієвих листів:

відпалені алюмінієві плити – їх нагрівають до певної температури, витримують і охолоджують, що дозволяє збільшити міцність прокату;

без термічної обробки – товщина таких листів становить від 5 до 10,5 мм, що надає металопрокату додаткової міцності;

нагартовані – такі плити піддаються холодній обробці тиском, що збільшує твердість матеріалу й опір розриву у такого листа вдвічі вищий, ніж у відпаленого (позначаються буквою Н);

загартовані термічно оброблені алюмінієві листи – на відміну від відпалу, ця технологія передбачає швидке охолодження, що значно покращує опірність матеріалу;

рафіновані плити, які додатково очищаються від механічно захоплених домішок електролізом (позначаються буквою Р);

природно зістарений алюмінієвий металопрокат, який зберігається при кімнатній температурі, без додаткового нагріву.

Кожен вид алюмінієвого металопрокату має свої переваги та сфери застосування, і з кожним роком попит на алюміній зростає, що створює додаткові умови до вдосконалення технологій виготовлення та появу нових видів алюмінієвих листів з покращеними технічними характеристиками.

Реклама