Коломийський район: на пожежі сухої трави травмувався чоловік

Впродовж доби в області виникло 69 пожеж в природних екосистемах, на одній із яких травмувався чоловік.

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Так, вчора ввечері, на пожежі сухої трави в приватному домогосподарстві в селі Чернелиця Чернелицької ТГ травмувався чоловік 1956 року народження, якого госпіталізували до медзакладу, пише Правда з посиланням на ДСНС області.

Щодня рятувальники спільно з працівниками поліції, екологічної інспекції та представниками лісового господарства продовжують проводити рейди по всій території області щодо запобігання таким пожежам та виявлення правопорушників.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та не спалювати суху рослинність, адже така діяльність призводить до загоряння господарських будівель, житлових будинків, транспортних засобів та навіть втрати людського життя.