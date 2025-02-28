Івано-Франківськ отримає грантом понад 700 тисяч євро на ліквідацію стихійних лих

Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради виграв грант – понад 700 тисяч євро, на реалізацію проєкту “Стале управління надзвичайними ситуаціями, пов’язаними з погодними умовами”.
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Про це пише “Галка” з посиланням на директора департаменту інноваційної політики Івано-Франкіської міської ради Ігоря Попадюка.
Фінансування надали у межах програми Interreg NEXT Romania-Ukraine у партнерстві з румунським містом Бая-Маре.
Загальний бюджет проєкту становить 1 360 843,70 євро, з яких 721 843,14 євро (ред. приблизно 31 млн грн) спрямують на заходи в Івано-Франківську.
У межах проєкту передбачаються:
- Закупівля спецтехніки для КП “Муніципальна дорожня компанія” для ліквідації наслідків складних погодних умов.
- Навчання працівників щодо впровадження європейських практик реагування на екстремальні погодні ситуації.
- Інформаційні заходи для підвищення обізнаності громадян про дії у критичних погодних умовах.
“Це не просто черговий грант – це довіра до міста, його спроможності розвиватися та втілювати прогресивні ідеї. Така перемога стала можливою завдяки злагодженій співпраці, професійності та бажанню змін на краще. Ми працюємо для того, щоб Івано-Франківськ ставав ще комфортнішим і безпечнішим”, – зазначає Ігор Попадюк у дописі.