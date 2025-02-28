Івано-Франківськ отримає грантом понад 700 тисяч євро на ліквідацію стихійних лих

Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради виграв грант – понад 700 тисяч євро, на реалізацію проєкту “Стале управління надзвичайними ситуаціями, пов’язаними з погодними умовами”.

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Про це пише “Галка” з посиланням на директора департаменту інноваційної політики Івано-Франкіської міської ради Ігоря Попадюка.

Фінансування надали у межах програми Interreg NEXT Romania-Ukraine у партнерстві з румунським містом Бая-Маре.

Загальний бюджет проєкту становить 1 360 843,70 євро, з яких 721 843,14 євро (ред. приблизно 31 млн грн) спрямують на заходи в Івано-Франківську.

У межах проєкту передбачаються:

Закупівля спецтехніки для КП “Муніципальна дорожня компанія” для ліквідації наслідків складних погодних умов.

Навчання працівників щодо впровадження європейських практик реагування на екстремальні погодні ситуації.

Інформаційні заходи для підвищення обізнаності громадян про дії у критичних погодних умовах.