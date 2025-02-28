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Росія вночі запустила по Україні понад 200 дронів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Росія вночі запустила по Україні понад 200 дронів

Автор: Олег Мамчур
28/02/2025 14:59
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Росія вночі 28 лютого запустила по Україні 208 ударних безпілотників із шести напрямків. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

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Про результати роботи ППО розповіли Повітряні сили.

Станом на 9 ранку військові підтверджують збиття 107 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 97 російських безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.