Понад 5 мільйонів гривень виділять з міського бюджету за народження дітей у Івано-Франківській громаді

З міського бюджету Івано-Франківська виділили виплати за народження дітей. Цього разу виконком проголосував за виплати для 224 дітей, в тому числі дві двійні.
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Загалом виділили 5 млн 720 тисяч гривень. З них 40 діток з родин військових, пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.
“Нехай наша громада поповнюється здоровими й щасливими маленькими франківцями”, – каже мер.
Де подати заяву
- У будь-який ЦНАП Івано-Франківської громади.
Обов’язкові умови для отримання допомоги
-Обов’язково жінка (породілля) має бути зареєстрованою в Івано-Франківській громаді не менше ніж за 6 місяців до Дня народження дитини. «Туризм» не пройде.
-Стати на облік не пізніше I триместру вагітності й перебувати під спостереженням лікарів в одному із міських закладів охорони здоров’я чи приватних медичних закладах Івано-Франківська.
Які документи подавати
Батько або матір дитини звертається із заявою на ім’я міського голови.
До неї додаються:
-опія паспорта громадянина України (матері дитини).
-копія ідентифікаційного номера (матері дитини).
-довідка про перебування на медичному обліку.
-довідка про народження дитини (дітей) у 2024 році з Міського перинатального центру.- довідка про реєстрацію місця проживання особи не менше, ніж за 6 місяців до дня народження дитини – (отримати можна у ЦНАПі).
-копія свідоцтва про народження дитини (дітей).
– реквізити рахунку (матері дитини), відкритого в банку. ( Кошти перераховуються ЛИШЕ на рахунок матері).
ВПО додають: копію довідки внутрішньо переміщеної особи, яка зареєстрована у Івано-Франківській громаді з 1.03.2022 року, але не менше, ніж за 6 місяців до народження дитини – у разі наявності.
А військові: копію документа про безпосередню участь батька/матері новонародженої дитини у бойових діях, яку видає військова частина.
Тобто, не обов’язково мати посвідчення УБД, достатньо буде мати довідку про участь у бойових діях.