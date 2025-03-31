Понад 5 мільйонів гривень виділять з міського бюджету за народження дітей у Івано-Франківській громаді

З міського бюджету Івано-Франківська виділили виплати за народження дітей. Цього разу виконком проголосував за виплати для 224 дітей, в тому числі дві двійні.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Загалом виділили 5 млн 720 тисяч гривень. З них 40 діток з родин військових, пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

“Нехай наша громада поповнюється здоровими й щасливими маленькими франківцями”, – каже мер.

Де подати заяву

У будь-який ЦНАП Івано-Франківської громади.

Обов’язкові умови для отримання допомоги

-Обов’язково жінка (породілля) має бути зареєстрованою в Івано-Франківській громаді не менше ніж за 6 місяців до Дня народження дитини. «Туризм» не пройде.

-Стати на облік не пізніше I триместру вагітності й перебувати під спостереженням лікарів в одному із міських закладів охорони здоров’я чи приватних медичних закладах Івано-Франківська.

Які документи подавати

Батько або матір дитини звертається із заявою на ім’я міського голови.

До неї додаються:

-опія паспорта громадянина України (матері дитини).

-копія ідентифікаційного номера (матері дитини).

-довідка про перебування на медичному обліку.

-довідка про народження дитини (дітей) у 2024 році з Міського перинатального центру.- довідка про реєстрацію місця проживання особи не менше, ніж за 6 місяців до дня народження дитини – (отримати можна у ЦНАПі).

-копія свідоцтва про народження дитини (дітей).

– реквізити рахунку (матері дитини), відкритого в банку. ( Кошти перераховуються ЛИШЕ на рахунок матері).

ВПО додають: копію довідки внутрішньо переміщеної особи, яка зареєстрована у Івано-Франківській громаді з 1.03.2022 року, але не менше, ніж за 6 місяців до народження дитини – у разі наявності.

А військові: копію документа про безпосередню участь батька/матері новонародженої дитини у бойових діях, яку видає військова частина.

Тобто, не обов’язково мати посвідчення УБД, достатньо буде мати довідку про участь у бойових діях.