У Надвірній вдруге обвалилася частина приміщення школи-інтернату. ВІДЕО

31 березня в Надвірній обвалилася частина спального корпусу Надвірнянської гімназії-інтернату.

Про це повідомив у відеозверненні очільник громади Зіновій Андрійович.

Він також вкотре нагадав, що наразі це приміщення перебуває у власності Івано-Франківської обласної ради:

“Це вже другий обвал, перший обвал мав місце у січні 2024 року. Всі знають бажання Надвірнянської громади, всі наслухані відносинами бажанням керівництва обласної ради і наші звернення до власника, адже власником і балансоутриманням даного приміщення є обласна рада та її профільне комунальне підприємство з експлуатації комунального майна. Саме протягом п’яти років ми зверталися, щоб нам передати весь майновий комплекс. Однак обласна рада зволікала з передачею”, – каже Зіновій Андрійович.