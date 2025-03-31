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У Надвірній вдруге обвалилася частина приміщення школи-інтернату. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Надвірній вдруге обвалилася частина приміщення школи-інтернату. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
31/03/2025 19:57
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31 березня в Надвірній обвалилася частина спального корпусу Надвірнянської гімназії-інтернату.

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Про це повідомив у відеозверненні очільник громади Зіновій Андрійович.

Він також вкотре нагадав, що наразі це приміщення перебуває у власності Івано-Франківської обласної ради:

“Це вже другий обвал, перший обвал мав місце у січні 2024 року. Всі знають бажання Надвірнянської громади, всі наслухані відносинами бажанням керівництва обласної ради і наші звернення до власника, адже власником і балансоутриманням даного приміщення є обласна рада та її профільне комунальне підприємство з експлуатації комунального майна. Саме протягом п’яти років ми зверталися, щоб нам передати весь майновий комплекс. Однак обласна рада зволікала з передачею”, – каже Зіновій Андрійович.