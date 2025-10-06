Понад мільйон грн зібрали на дрони для прикарпатських військових під час Західноукраїнського бізнес-форуму. ФОТО

1 мільйон 136 тисяч 148 гривень зібрали під час Західноукраїнського Бізнес Форуму, що відбувся 3 жовтня.

Про це інформує Правда з посиланням на Save Ukraine Now – SUN.

Збір організували Бізнес Асоціація Івано-Франківська та компанія SUN. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю дронів для підрозділів Сил оборони, які служать на передовій.

Під час заходу військові вручили пам’ятні подарунки авторам найбільших донатів: