ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Понад мільйон грн зібрали на дрони для прикарпатських військових під час Західноукраїнського бізнес-форуму. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Понад мільйон грн зібрали на дрони для прикарпатських військових під час Західноукраїнського бізнес-форуму. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

1 мільйон 136 тисяч 148 гривень зібрали під час Західноукраїнського Бізнес Форуму, що відбувся 3 жовтня.

Про це інформує Правда з посиланням на Save Ukraine Now – SUN.

Збір організували Бізнес Асоціація Івано-Франківська та компанія SUN. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю дронів для підрозділів Сил оборони, які служать на передовій.

Під час заходу військові вручили пам’ятні подарунки авторам найбільших донатів:

  • За внесок у 130 тис. грн — пам’ятний коін SUN з автографом і побажанням івано-франківського художника Яреми Стецика.
  • За внесок у 200 тис. грн від Віталія Гереги, компанія ТМ “Копійочка” — набір із шести прапорів прикарпатських бригад.
  • За внесок у 250 тис. грн від Андрія Семаніва, компанія “Автозапчастина ІФ” — унікальний вимпел з шевронами всіх прикарпатських підрозділів та підписами їхніх командирів.

СХОЖІ НОВИНИ