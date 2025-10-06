Понад мільйон грн зібрали на дрони для прикарпатських військових під час Західноукраїнського бізнес-форуму. ФОТО

1 мільйон 136 тисяч 148 гривень зібрали під час Західноукраїнського Бізнес Форуму, що відбувся 3 жовтня.
Про це інформує Правда з посиланням на Save Ukraine Now – SUN.
Збір організували Бізнес Асоціація Івано-Франківська та компанія SUN. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю дронів для підрозділів Сил оборони, які служать на передовій.
Під час заходу військові вручили пам’ятні подарунки авторам найбільших донатів:
- За внесок у 130 тис. грн — пам’ятний коін SUN з автографом і побажанням івано-франківського художника Яреми Стецика.
- За внесок у 200 тис. грн від Віталія Гереги, компанія ТМ “Копійочка” — набір із шести прапорів прикарпатських бригад.
- За внесок у 250 тис. грн від Андрія Семаніва, компанія “Автозапчастина ІФ” — унікальний вимпел з шевронами всіх прикарпатських підрозділів та підписами їхніх командирів.