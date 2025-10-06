Остапчук у річницю шлюбу приголомшив подарунком дружині за понад 3 млн гривень

Український телеведучий Володимир Остапчук потішив дружину Катерину коштовним подарунком. Пише ТСН

Так, шоумен влаштував справжній сюрприз для коханої з нагоди їхньої річниці шлюбу. 4 жовтня, подружжя святкує третій рік від моменту офіційного узаконення стосунків. І на знак вдячності за щасливе подружнє життя Володимир купив для дружини новеньке авто, ціна за яке коливається від близько трьох мільйонів гривень до понад п’яти.

Радісна Катерина одразу ж похизувалася Range Rover Velar і його розкішним просторим світлим салоном у фотоблогу. Дружина шоумена запостила серію фото, де разом з сином Тимофієм вони прийшли до автосалону й з усіма урочистостями забирали подарунок. У дописі блогерка також привітала Володимира.

“З річницею нас! Три роки! Дякую, коханий. Контракт продовжено ще на рік. Знайомтеся, це Валєра”, — кумедно написала Катерина Остапчук.

Катерина Остапчук з подарунком від чоловіка / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук з сином і подарунком від чоловіка / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Допис Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Своєю чергою, ведучий також адресував дружині публічні вітання й подякував за “ще один рік контракту”: “Сьогодні у нас річниця — три роки. Дякую тобі за все, люблю”.

У коментарях юзери та українські зірки пораділи за подружжя та засипали вітаннями:

“Боже, який красивий салон, вітаю! Машинка просто вау” — Наталка Денисенко

Вітаю Вас! Володимир неймовірний чоловік! Тимофій на фото радіє більше за всіх

Вам дуже личить. Вітаю

