Дружина Остапчука похизувалася подарунком за понад 500 тис. грн від чоловіка

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука повідомила про розкішний подарунок від коханого. Пише ТСН.
У своєму Telegram-каналі блогерка Катерина Остапчук спочатку тримала інтригу своїм зізнанням, а потім в Instagram продемонструвала нову сумку. Так, телеведучий не пошкодував коштів і презентував 25-річній дружині коштовну сумку Hermès Birkin із золотою фурнітурою.
За даними з відкритих джерел її вартість у Європі стартує від 10 тис. євро до 13-15 тис. євро залежно від шкіри на оздоблення.
Блогерка вирішила продемонструвати красу аксесуару разом з синочком Тимофієм. Разом вони попозували з сумкою у просторому будинку. Водночас Катерина зізналася, що вона вже домовилася з Володимиром про те, що не вимагатиме подарунків на найближчі декілька років на важливі свята.
“Не можу стриматися, розповім. Вова зробив мені подарунок. Домовилися, що це і на Новий рік, і на наступний день народження. Ну, це я так пообіцяла. Birkin 35 — дуже раджу мамочкам, щоб носити пляшечки та підгузки”, — жартома написала Катерина.
У коментарях підписники пораділи за Катерину та оцінили її подарунок:
- Краса. Катю, щирі вітання
- Нехай там ще завжди буде місце для нових подарунків
- Ну це дуже круто! Я б також погодилась, аби це був подарунок подарунків на рік вперед. Це вагомий компроміс