Дружина Остапчука похизувалася подарунком за понад 500 тис. грн від чоловіка й розкрила домовленість
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дружина Остапчука похизувалася подарунком за понад 500 тис. грн від чоловіка

Автор: Орися Корчун
26/09/2025 14:04
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука повідомила про розкішний подарунок від коханого. Пише ТСН.

У своєму Telegram-каналі блогерка Катерина Остапчук спочатку тримала інтригу своїм зізнанням, а потім в Instagram продемонструвала нову сумку. Так, телеведучий не пошкодував коштів і презентував 25-річній дружині коштовну сумку Hermès Birkin із золотою фурнітурою.

За даними з відкритих джерел її вартість у Європі стартує від 10 тис. євро до 13-15 тис. євро залежно від шкіри на оздоблення.

Блогерка вирішила продемонструвати красу аксесуару разом з синочком Тимофієм. Разом вони попозували з сумкою у просторому будинку. Водночас Катерина зізналася, що вона вже домовилася з Володимиром про те, що не вимагатиме подарунків на найближчі декілька років на важливі свята.

Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa
Катерина Остапчук з сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa
Син Володимира Остапчука / © instagram.com/ostapchukkaterynaa
Син Володимира Остапчука / © instagram.com/ostapchukkaterynaa
Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa
Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

“Не можу стриматися, розповім. Вова зробив мені подарунок. Домовилися, що це і на Новий рік, і на наступний день народження. Ну, це я так пообіцяла. Birkin 35 — дуже раджу мамочкам, щоб носити пляшечки та підгузки”, — жартома написала Катерина.

У коментарях підписники пораділи за Катерину та оцінили її подарунок:

  • Краса. Катю, щирі вітання
  • Нехай там ще завжди буде місце для нових подарунків
  • Ну це дуже круто! Я б також погодилась, аби це був подарунок подарунків на рік вперед. Це вагомий компроміс

