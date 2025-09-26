Тарас Козак — арбітр матчу «Поділля» – «Прикарпаття»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 8-го туру VBET Першої ліги.

Зокрема, поєдинок “Поділля” – “Прикарпаття-Благо”, який відбудеться найближчої неділі, 28 вересня, на хмельницькому стадіоні “Поділля” в полі судитиме Тарас Козак, пише Правда.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 24-річний рефері із Самбора Львівської області почав обслуговувати у квітні цього року, дебютувавши у грі “Нива” – “Діназ” (5:0).

У матчах за участі хмельницької та івано-франківської команд цей арбітр працюватиме вперше.

Цього сезону Козак вже відсудив два поєдинки Першої ліги “Нива” – “Металург” (1:0) і “Металіст” – “Пробіій” (1:1), а також матч 1/32 фіналу Кубка України “Ужгород” – “Фенікс-Маріуполь” (1:2).