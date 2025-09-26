ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Солдат із зброєю у військовій формі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську попрощались з військовим ГУР Романом Веркальцем

Автор: Уляна Роднюк
26/09/2025 14:53
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У п’ятницю, 26 вересня, в Івано-Франківську відбулась церемонія прощання із загиблим воїном Романом Веркальцем.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посилання на Ратушу.

Вона проходила в Архікатедральному соборі Воскресіння Христового УГКЦ.

Сотні іванофранківців прийшли віддати шану загиблому Герою. Поховають воїна на Алеї Слави міського кладовища у селі Чукалівка.

Військовослужбовець підрозділу Головного управління розвідки Роман Веркалець загинув 17 вересня, захищаючи незалежність України.

СХОЖІ НОВИНИ