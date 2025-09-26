В Івано-Франківську попрощались з військовим ГУР Романом Веркальцем

У п’ятницю, 26 вересня, в Івано-Франківську відбулась церемонія прощання із загиблим воїном Романом Веркальцем.
Пише Правда.ІФ з посилання на Ратушу.
Вона проходила в Архікатедральному соборі Воскресіння Христового УГКЦ.
Сотні іванофранківців прийшли віддати шану загиблому Герою. Поховають воїна на Алеї Слави міського кладовища у селі Чукалівка.
Військовослужбовець підрозділу Головного управління розвідки Роман Веркалець загинув 17 вересня, захищаючи незалежність України.