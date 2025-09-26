Підтвердилась загибель солдата Любомира Вікобродa, який вважався зниклим безвісти 

Підтвердилась загибель солдата Вікобродa Любомира Васильовича жителя села Угорники, Отинійської селищної територіальної громади.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Правда.ІФ з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.
Воїн проходив службу у складі 2 механізованого батальйону військової частини А4773.
“Він віддав своє життя 7 липня 2024 року поблизу населеного пункту Новоолександрівка, Покровського району Донецької області, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною. З того часу його доля була невідомою, і з 2024 року він вважався безвісти зниклим. Лише тепер рідні та громада отримали підтвердження його загибелі. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, усій родині та близьким загиблого”, – написали у селищній раді.
У суботу, 27 вересня, о 12:00 на центральній площі селища Отинія (зі сторони м. Коломия) розпочнеться прощання громади з загиблим воїном.