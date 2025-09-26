ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Зустріч героя, загиблого за Україну
Підтвердилась загибель солдата Любомира Вікобродa, який вважався зниклим безвісти 

Автор: Уляна Роднюк
26/09/2025 15:25
Підтвердилась загибель солдата Вікобродa Любомира Васильовича жителя села Угорники, Отинійської селищної територіальної громади.

Правда.ІФ з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

Воїн проходив службу у складі 2 механізованого батальйону військової частини А4773.

“Він віддав своє життя 7 липня 2024 року поблизу населеного пункту Новоолександрівка, Покровського району Донецької області, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною. З того часу його доля була невідомою, і з 2024 року він вважався безвісти зниклим. Лише тепер рідні та громада отримали підтвердження його загибелі. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, усій родині та близьким загиблого”, – написали у селищній раді.

У суботу, 27 вересня, о 12:00 на центральній площі селища Отинія (зі сторони м. Коломия) розпочнеться прощання громади з загиблим воїном.

