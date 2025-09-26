50% людей на землі заражені Helicobacter pylori – бактерією, що викликає рак шлунку

У вас зниження апетиту або навпаки «голодні» болі? Печія, дискомфорт чи біль у верхній частині живота, відрижка, нудота, здуття, важкість після прийому їжі? Це може бути наслідком зараження Хелікобактерною інфекцію. Що таке Helicobacter pylori, яку небезпеку несе ця бактерія, чи існує лікування та як уберегти свій організм від інфікування читачам Правда.іф розповідає лікар-гастроентеролог, дієтолог для дорослих медичного центру VISE clinic Наталія Гуйван.

Helicobacter pylori – це бактерія, яка живе в слизовій оболонці шлунку. Згідно статистичним даним, інфікованими цією бактерією є до 50% населення світу, тобто фактично кожна друга людина на планеті. Helicobacter може викликати гастрит, виразки, а з часом підвищує ризик виникнення онкологічного захворювання шлунка.

«Симптоми зараження Helicobacter pylori не завжди виражені і у багатьох людей інфекція протікає безсимптомно. Коли у пацієнта є залізодефіцитна анемія незрозумілого походження або дефіцит вітаміну В12, слід обов’язково обстежити його на наявність Helicobacter pylori. Типові прояви включають печію, дискомфорт чи біль у верхній частині живота, відрижку, нудоту, здуття, важкість після прийому їжі, зниження апетиту або навпаки «голодні» болі. Якщо є ускладнення, наприклад виразка, можуть виникнути різкі болі, блювання з домішками крові чи чорний стілець – це вже «червоні прапорці», які потребують термінового звернення до лікаря», – наголошує Наталія Гуйван.

За словами лікарки, інфекцію просто необхідно лікувати, оскільки Helicobacter pylori визнаний канцерогеном класу I (ВООЗ). Особливо високий ризик у пацієнтів із родинною історією раку шлунка, аторофічним гастритом або виразковою хворобою.

Ця хвороба виліковна, але саме лікування доволі непросте, складається з так званої «ерадикаційної терапії» – це поєднання кількох антибіотиків та препаратів, які знижують кислотність шлунка, іноді препаратів вісмуту. Схема призначається згідно протоколів, індивідуально для пацієнта. Для успішної ерадикації важливо дотримуватися призначень лікаря.

«Часто інфікування відбувається і в дитячому віці – зазвичай у сім’ї через побутові контакти (спільний посуд, поцілунки, недостатня гігієна)», – каже Наталія Гуйван.

Варто пам’ятати, що профілактика допомагає вчасно виявити проблему і, крім того, здешевити лікування.

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/kozhna-druga-lyudyna-u-sviti-zarazhena-bakteriyeyu-helicobacter-pylori/