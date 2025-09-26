«НМТ на 200 балів». Франківські школярі можуть пройти безоплатний онлайн-курс із підготовки до НМТ

Підлітки з Франківщини можуть приєднатися до безкоштовних онлайн-курсів підготовки до НМТ з різних предметів. Вони повторять шкільний матеріал та підготуються до складання важливого тесту. Кожне заняття присвячене окремій темі, а закріпити пройдені уроки допоможуть інтерактиви, тематичні квізи та ненудні зустрічі з знавцями. Старт навчання у жовтні.

Про це розказали організатори — освітньо-культурна мережа Гончаренко центр, передає Правда.

За словами директорки онлайн-платформи Вікторії Захарової, команда підготувала повну програму з англійської мови, географії, української мови, історії України, хімії та біології.

«Для успішного складання НМТ потрібно багато практики. Саме її в надлишку отримують студенти наших курсів. Ми відпрацьовуємо типові завдання, які з найбільшою ймовірністю можуть бути на іспиті, повторюємо окремі теми з програми, вирішуємо тести та проходимо інтерактиви», — ділиться Вікторія Захарова.

Заняття стартують у жовтні та будуть відбуватись у форматі онлайн-занять на платформі Google Meet.

Для зручності учасників діятиме Telegram-чат для спілкування та отримання додаткових матеріалів. Курси відкриті для підлітків віком від 14 років.

Деталі курсів:

Англійська мова — граматика, розширення словникового запасу, практичні завдання у форматі НМТ, розвиток розмовної англійської. Реєстрація — за цим посиланням.

Географія — повний курс за програмою ЗНО: загальна географія, фізична географія України, населення, світове господарство, регіони та глобальні проблеми. Реєстрація — за цим посиланням.

Українська мова — курс для тих, хто хоче підтягнути рівень української, з домашніми тестами та шпаргалками після кожного заняття. Реєстрація — за цим посиланням.

Історія України — 27 тем від XVI століття до сьогодення, робота з картами, датами та персоналіями. Реєстрація — за цим посиланням.

Хімія — курс від кандидатки хімічних наук Вікторії Третініченко. У програмі: будова речовин, властивості сполук, закони хімії, реакції, термодинаміка й каталіз. Реєстрація — за цим посиланням.

Біологія — 36 тем: організація живої матерії, генетика, біорізноманіття, анатомія людини, фізіологія, профілактика захворювань. Реєстрація — за цим посиланням.