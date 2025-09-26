Понад 150 першокурсників УКД отримали державний грант на навчання

Цьогоріч Університет Короля Данила обрали понад 2500 абітурієнтів. Серед них – 152 студенти, які успішно склали два предмети НМТ та отримали державний грант на навчання.
Державний грант – це фінансова підтримка для тих, хто здобуває першу вищу освіту на контрактній основі. Його розмір становить від 15 тисяч гривень на рік і може сягати 25 тисяч і більше залежно від результатів НМТ та коефіцієнта спеціальності, інформує Правда.іф.
Грант І типу (15 тисяч гривень) надається студентам із результатом від 150 балів. Грант ІІ типу (25 тисяч гривень) отримують ті, хто склав два предмети НМТ на 170 балів і вище.
Найбільше студентів із грантовими балами пропорційно обрали такі спеціальності:
– Архітектура (G17) – 31 студент;
– Дизайн (B2) – 28 студентів;
– Інженерія програмного забезпечення (F2) – 23 студенти.
«Таке нововведення як державні гранти відкрило нові можливості перед абітурієнтською спільнотою. Адже тепер студент сам має можливість вибрати університет, який дійсно відповідає його цінностям та амбіціям. Проте, варто відзначити, що наш заклад уже не перший рік працює за внутрішньою грантовою системою. Так, завдяки діяльності Фонду імені отця Івана Луцького студенти, які склали НМТ на високі бали, можуть претендувати на 25%, 50% та 100% знижки на навчання», – зазначив проректор з навчально-методичної роботи Ярослав Штанько.