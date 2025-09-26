Понад 150 першокурсників УКД отримали державний грант на навчання

Цьогоріч Університет Короля Данила обрали понад 2500 абітурієнтів. Серед них – 152 студенти, які успішно склали два предмети НМТ та отримали державний грант на навчання.

Державний грант – це фінансова підтримка для тих, хто здобуває першу вищу освіту на контрактній основі. Його розмір становить від 15 тисяч гривень на рік і може сягати 25 тисяч і більше залежно від результатів НМТ та коефіцієнта спеціальності, інформує Правда.іф.

Грант І типу (15 тисяч гривень) надається студентам із результатом від 150 балів. Грант ІІ типу (25 тисяч гривень) отримують ті, хто склав два предмети НМТ на 170 балів і вище.

Найбільше студентів із грантовими балами пропорційно обрали такі спеціальності:

– Архітектура (G17) – 31 студент;

– Дизайн (B2) – 28 студентів;

– Інженерія програмного забезпечення (F2) – 23 студенти.