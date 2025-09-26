ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Івано-Франківську попрощалися з полеглим Героєм Тарасом Шпуком ФОТО
У Івано-Франківську попрощалися з полеглим Героєм Тарасом Шпуком ФОТО

Автор: Петро Якимчук
26/09/2025 16:00
Сьогодні, 26 вересня, у Катетральному храмі Святого Воскресіння попрощалися із полеглим захисником України Тарасом Шпуком, пише Правда ІФ

Тарас Шпук — учасник Революції гідності. У 2014 році долучився до війська, боронив Україну у складі одного з добровольчих батальйонів.

Церковна служба на вшанування з українським прапором
Прощання з тарасом Шпуком у Катедрі

Тарас Шпук почав працювати у “Повернись живим” з 2019 року. Займався розвитком ветеранського спорту.

Тарас поліг 17 вересня під час бойового задання у складі групи спеціального призначення.

Церемонія прощання з військовим у церкві, люди присутні.
Похоронна процесія з прапором України, людей у церкві
Церковна служба з великою кількістю людей всередині церкви.
Церковна служба з священиком та труною.
Люди прощаються з труною, покритою прапором.
Люди вшанують труну з українським прапором у церкві.
Похоронна церемонія з синьо-жовтим прапором на труні.
Людина прощається з прапором у церкві.
Люди прощаються біля труни, церковна церемонія
Прощання з загиблим у церкві, труна під прапором.
Люди вшановують покійного у храмі, похоронна процесія.
Військовий несе хрест у церкві з рушником.
Нагороди на червоній оксамитовій подушці
Церемонія поховання солдата з прапором України.
Українські військові несуть труну, накриту прапором.
Військові несуть прапор в церемонії біля церкви.
Військові несуть труну, покриту українським прапором.
Люди моляться на вулиці біля церкви.
Траурна церемонія біля церкви, похоронний катафалк.
Вшанування загиблого воїна, похоронна процесія.
Церква з людьми біля входу на вулиці.
Зібрання людей біля церкви під час похорону
Похоронна процесія біля церкви з людьми на вулиці.
Люди зібралися біля церкви на похоронній процесії.

Воїну було 34 роки.

“Тарас був тренером, був волонтером, був прикладом. Він по-своєму кайфував від того, що люди, які замкнулися в собі і яких надломила війна, знову розправляли плечі, починали жити й перемагати. В Тараса був доволі точний внутрішній компас і чуйка на порядних людей. Тарас був воїном. Він устиг повоювати в АТО і повернувся воювати вже у повномасштабній війні. Найголовніше — Тарас був Людиною. Із серцем, волею, почуттям гумору і здатністю вічно бурчати. Одним із тих, співпрацею з ким потім довго пишаєшся. Довго не хотілося писати цей пост, була надія, що це все помилка. Тарас Шпук, дякую, що був із нами… Честь!” — написав у Facebook засновник “Повернись живим” Віталій Дейнега.

Поховають Тараса Шпука завтра 27 вересня о 14 годині у рідному селі Нижнів, Тлумацької територіальної громади.

