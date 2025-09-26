У Івано-Франківську попрощалися з полеглим Героєм Тарасом Шпуком ФОТО

Сьогодні, 26 вересня, у Катетральному храмі Святого Воскресіння попрощалися із полеглим захисником України Тарасом Шпуком, пише Правда ІФ

Тарас Шпук — учасник Революції гідності. У 2014 році долучився до війська, боронив Україну у складі одного з добровольчих батальйонів.

Прощання з тарасом Шпуком у Катедрі

Тарас Шпук почав працювати у “Повернись живим” з 2019 року. Займався розвитком ветеранського спорту.

Тарас поліг 17 вересня під час бойового задання у складі групи спеціального призначення.

Воїну було 34 роки.

“Тарас був тренером, був волонтером, був прикладом. Він по-своєму кайфував від того, що люди, які замкнулися в собі і яких надломила війна, знову розправляли плечі, починали жити й перемагати. В Тараса був доволі точний внутрішній компас і чуйка на порядних людей. Тарас був воїном. Він устиг повоювати в АТО і повернувся воювати вже у повномасштабній війні. Найголовніше — Тарас був Людиною. Із серцем, волею, почуттям гумору і здатністю вічно бурчати. Одним із тих, співпрацею з ким потім довго пишаєшся. Довго не хотілося писати цей пост, була надія, що це все помилка. Тарас Шпук, дякую, що був із нами… Честь!” — написав у Facebook засновник “Повернись живим” Віталій Дейнега.

Поховають Тараса Шпука завтра 27 вересня о 14 годині у рідному селі Нижнів, Тлумацької територіальної громади.