Житловий бум в Івано-Франківську: як забудовники адаптуються до запитів покупців

На тлі стабільного попиту на нерухомість в Івано-Франківську місцеві забудовники впроваджують гнучкі фінансові моделі, що дозволяють покупцям придбати житло навіть з мінімальними заощадженнями.

Насамперед йдеться про гнучкі програми розтермінування: без річних відсотків, з початковим внеском 20% або 30% від всієї суми.

На ринку – як будинки вже здані в експлуатацію, так і на етапі будівництва. Тож покупці мають вибір між можливістю якнайшвидше зробити ремонт і заселитися та економією на ціні.

Готовий будинок – швидкі входини

Цієї осені на виплат можна купити квартиру у кількох зданих в експлуатацію ЖК.

U ONE

(вул. Богдана Хмельницького, 94)

Будинок квартального типу з власним двором, дитячим майданчиком, гаражними боксами, магазинами на першому поверсі.

Manhattan UP

(вул. Левицького, 4)

Житло преміумкласу з басейном на даху будинку, дизайнерськими холами, дворівневим підземним паркінгом. На території ЖК – приватні дитячий садок та школа.

«Паркова Алея»

(вул. Героїв Миколаєва, 129)

Масив позиціонується як ідеальне місце для тих, хто цінує спокій: поруч річка, до центру 10 хвилин на авто. На території – розвинена інфраструктура: від підземного паркінгу та дитячих майданчиків до чисельних крамниць.

Comfort Lite

(вул. Романа Вірастюка, 3)

Малоквартирний ЖК з власним закритим двором. Поруч річка та зелена зона. У пішій доступності – школа, дитсадок, магазини.

Проєкти на етапі будівництва – дешевше не буває

Це для тих, хто не квапиться переїжджати, але хоче зекономити на вартості квадратного метра. Адже найдешевші квартири тоді, коли будинок ще будують.

Manhattan UP

(вул. Левицького)

Забудовник пропонує вигідні умови розтермінування у секціях, які ще на етапі котловану, та тих, що будуть здані в експлуатацію на початку наступного року.

City by blago

(вул. Національної гвардії)

Заявлений як наймасштабніший проєкт у місті, цей житловий район обіцяє повноцінну інфраструктуру, включаючи мініпарк, торговий центр, спортивний комплекс з басейном та велику прогулянкову зону з озером.

Унікальна особливість – всі дороги під землею та сертифіковані укриття.

SKYGARDEN

(вул. Хриплинська)

Цей ЖК вирізняється великою рекреаційною зоною з озером та одними з найкращих у місті краєвидів із верхніх поверхів будинків. В проєкті – закритий двір, спортивне поле, торговий центр, дворівневий підземний паркінг.

Comfort House

(вул. Хіміків)

Розташований у зеленій зоні мікрорайону Пасічна поруч з річкою. ЖК пропонує сучасні планування, підземний паркінг та мальовничі краєвиди.

Family Plaza

(вул. Юліана Пелеша)

Проєкт реалізує концепцію «Live. Work. Play», тобто поєднує житло, офісні простори та зони для відпочинку. Комплекс включає просторий двір, підземний паркінг, комерційні приміщення та приватний дитсадок.

Ці пропозиції свідчать про гнучкість забудовників, які адаптуються до фінансових можливостей українців, роблячи ринок нерухомості Івано-Франківська більш доступним для широкого кола покупців.

