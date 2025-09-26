Франківські студенти з високими балами НМТ можуть отримати від міськради до 200% вартості навчання

Івано-Франківська міська рада виплатить одноразові премії студентам, які цьогоріч вступили до закладів вищої освіти та показали високі результати на НМТ. Відповідне рішення депутати планують ухвалити на найближчій сесії міської ради.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише “Галка” з посиланням на проєкт рішення міської ради.

Премію зможуть отримати студенти першого курсу (бакалаврату або магістратури на основі повної середньої освіти) усіх форм власності вишів, якщо:

їхній конкурсний бал становить 190 і більше;

або вони набрали 200 балів із двох і більше предметів.

Розмір премії залежить від результатів:

до 55 000 грн — вартість одного року навчання (або менше, якщо навчання дешевше) для студентів із конкурсним балом від 190;

120 % вартості навчання — якщо студент набрав 200 балів із двох предметів;

150 % — за 200 балів із трьох предметів;

200 % — за 200 балів із чотирьох предметів.

Якщо студент відповідає кільком критеріям, йому виплатять премію за найвищим показником.

До 31 жовтня університет має подати до Департаменту молодіжної політики та спорту перелік студентів, які відповідають умовам. Серед необхідних документів — довідка про вартість навчання, копія наказу про зарахування, паспорт, ідентифікаційний код та реквізити рахунку.

Рішення про призначення премій міська рада ухвалить до 31 грудня, а виплата відбудеться до кінця першого кварталу наступного року.