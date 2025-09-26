ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківські студенти з високими балами НМТ можуть отримати від міськради до 200% вартості навчання
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські студенти з високими балами НМТ можуть отримати від міськради до 200% вартості навчання

Автор: Олег Мамчур
26/09/2025 13:32
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківська міська рада виплатить одноразові премії студентам, які цьогоріч вступили до закладів вищої освіти та показали високі результати на НМТ. Відповідне рішення депутати планують ухвалити на найближчій сесії міської ради.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише “Галка” з посиланням на проєкт рішення міської ради.

Премію зможуть отримати студенти першого курсу (бакалаврату або магістратури на основі повної середньої освіти) усіх форм власності вишів, якщо:

  • їхній конкурсний бал становить 190 і більше;
  • або вони набрали 200 балів із двох і більше предметів.

Розмір премії залежить від результатів:

  • до 55 000 грн — вартість одного року навчання (або менше, якщо навчання дешевше) для студентів із конкурсним балом від 190;
  • 120 % вартості навчання — якщо студент набрав 200 балів із двох предметів;
  • 150 % — за 200 балів із трьох предметів;
  • 200 % — за 200 балів із чотирьох предметів.

Якщо студент відповідає кільком критеріям, йому виплатять премію за найвищим показником.

До 31 жовтня університет має подати до Департаменту молодіжної політики та спорту перелік студентів, які відповідають умовам. Серед необхідних документів — довідка про вартість навчання, копія наказу про зарахування, паспорт, ідентифікаційний код та реквізити рахунку.

Рішення про призначення премій міська рада ухвалить до 31 грудня, а виплата відбудеться до кінця першого кварталу наступного року.

СХОЖІ НОВИНИ