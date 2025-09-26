У Франківську збирають книжки для благодійного Garage Sale: кошти підуть на апарат ШВЛ для військового госпіталю

У Івано-Франківську стартував збір книжок для благодійного Garage Sale, який відбудеться 3–5 жовтня на вул. Залізничній, 33.

Про це розказали у місцевому освітньо-культурному Гончаренко центрі — команда також долучається до акції, пише Правда.

Виручені кошти з продажу літератури спрямують на придбання апарата штучної вентиляції легень для військового госпіталю.

За словами директорки простору Оксани Кузьменко, до 2 жовтня на базі освітнього хабу прийматимуть книжки в хорошому стані — художню літературу, нон-фікшн, дитячі книги, поезію. Усі зібрані видання знайдуть нових читачів на Garage Sale, а їхні колишні власники зможуть долучитися до важливої справи підтримки захисників.

«Ми вирішили підтримати цю акцію, бо хочемо, аби книжки отримали нове життя та водночас послужили добрій справі — підтримці наших захисників, які перебувають на лікуванні. Книжка, яка просто стояла на полиці, може стати шансом на життя для поранених воїнів», — ділиться Оксана Кузьменко.

Збір книг триватиме до 2 жовтня у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113.

Приносити книги запрошують усіх охочих — простір працює з понеділка по суботу з 13:00 до 19:00.