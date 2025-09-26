У Франківську збирають книжки для благодійного Garage Sale: кошти підуть на апарат ШВЛ для військового госпіталю

У Івано-Франківську стартував збір книжок для благодійного Garage Sale, який відбудеться 3–5 жовтня на вул. Залізничній, 33.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це розказали у місцевому освітньо-культурному Гончаренко центрі — команда також долучається до акції, пише Правда.
Виручені кошти з продажу літератури спрямують на придбання апарата штучної вентиляції легень для військового госпіталю.
За словами директорки простору Оксани Кузьменко, до 2 жовтня на базі освітнього хабу прийматимуть книжки в хорошому стані — художню літературу, нон-фікшн, дитячі книги, поезію. Усі зібрані видання знайдуть нових читачів на Garage Sale, а їхні колишні власники зможуть долучитися до важливої справи підтримки захисників.
«Ми вирішили підтримати цю акцію, бо хочемо, аби книжки отримали нове життя та водночас послужили добрій справі — підтримці наших захисників, які перебувають на лікуванні. Книжка, яка просто стояла на полиці, може стати шансом на життя для поранених воїнів», — ділиться Оксана Кузьменко.
Збір книг триватиме до 2 жовтня у місцевому Гончаренко центрі, що на вулиці Незалежності, 113.
Приносити книги запрошують усіх охочих — простір працює з понеділка по суботу з 13:00 до 19:00.