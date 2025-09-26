У боротьбі за Україну загинув франківець Влад Сенюк

На війні з російськими окупантами загинув іванофранківець Влад Сенюк.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це в мережі повідомила подруга загиблого Олеся Банах, інформує Правда.іф.
Мій чоловік товаришував з Владом. В них була чоловіча, братерська компанія. Хлопці підтримували Влада. Він пішов добровольцем ще в 2022. Влада тепер в них нема.
Батько Влада загинув у 2017 році, захищаючи Україну. Рідний дядько Влада загинув у 2022 році, захищаючи Україну. А учора сам Влад…
Влад казав: “Я міг би вже бути демобілізованим, але якщо не я, то хто? Я йду туди заради всіх вас”.
Він воював в найбільш гарячих точках і брав участь в найбільш складних операціях. Він того і не знав, але був для мене особливою константою і силою. Бо кожного разу, питаючи чоловіка «що там Влад?» і чуючи «все ок» — ок ставало і мені. Це «ок» додавало снаги і віри. Але відучора у Влада «ок» вже в іншому місці. З Господом.