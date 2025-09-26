ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У боротьбі за Україну загинув франківець Влад Сенюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

У боротьбі за Україну загинув франківець Влад Сенюк

Автор: Олег Мамчур
26/09/2025 12:58
На війні з російськими окупантами загинув іванофранківець Влад Сенюк.

Про це в мережі повідомила подруга загиблого Олеся Банах, інформує Правда.іф.

Мій чоловік товаришував з Владом. В них була чоловіча, братерська компанія. Хлопці підтримували Влада. Він пішов добровольцем ще в 2022. Влада тепер в них нема.

Батько Влада загинув у 2017 році, захищаючи Україну. Рідний дядько Влада загинув у 2022 році, захищаючи Україну. А учора сам Влад…

Влад казав: “Я міг би вже бути демобілізованим, але якщо не я, то хто? Я йду туди заради всіх вас”.

Він воював в найбільш гарячих точках і брав участь в найбільш складних операціях. Він того і не знав, але був для мене особливою константою і силою. Бо кожного разу, питаючи чоловіка «що там Влад?» і чуючи «все ок» — ок ставало і мені. Це «ок» додавало снаги і віри. Але відучора у Влада «ок» вже в іншому місці. З Господом.

