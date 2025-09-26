У боротьбі за Україну загинув франківець Влад Сенюк

На війні з російськими окупантами загинув іванофранківець Влад Сенюк.

Про це в мережі повідомила подруга загиблого Олеся Банах, інформує Правда.іф.

Мій чоловік товаришував з Владом. В них була чоловіча, братерська компанія. Хлопці підтримували Влада. Він пішов добровольцем ще в 2022. Влада тепер в них нема.

Батько Влада загинув у 2017 році, захищаючи Україну. Рідний дядько Влада загинув у 2022 році, захищаючи Україну. А учора сам Влад…

Влад казав: “Я міг би вже бути демобілізованим, але якщо не я, то хто? Я йду туди заради всіх вас”.