Понад півроку вважався зниклим безвісти: сьогодні на Франківщину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Степана Човганюка

Автор: Ігор Василик
Український військовий та символ пам’яті з свічкою
До городенківської міської територіальної громади знову прямує траурний кортеж, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

У п’ятницю, 14 листопада 2025р., о 10:00 годині просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м.Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Човганюку Степану Васильовичу (позивний Степ), який загинув, захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди, інформує Городенківська міська рада територіальної громади – Офіційна сторінка.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Про чин похорону та церемонію прощання буде повідомлено додатково.

Орієнтовно о 09:20 годині скорботний кортеж проїжджатиме селами Сороки і Чернятин.

Після зустрічі, орієнтовно в 10:20 годині кортеж прямуватиме до села Чернятин, просимо мешканців вище вказаних сіл вийти та гідно зустріти Героя. 

Український військовий на фоні прапора України
Степан Човганюк

