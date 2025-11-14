На Івано-Франківщину продовжують надходити сумні вісті з фронту. Прикарпаття знову втратило відважного героя, повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

На війні загинув Дмитро Губанов.

Знову сумні новини прийшли до Коломийської громади. 01 листопада 2024 року, під час виконання бойового завдання, на Донеччині загинув Дмитро Губанов – стрілець-санітар механізованого батальйону 117-ї окремої важкої механізованої бригади.

Висловлюю співчуття всім, хто знав Дмитра. Розділяємо з вами горе та біль від втрати. Вічна пам’ять та слава нашому Захиснику! Про місце та час прощання з Дмитром повідомимо додатково, написав Богдан Станіславський.