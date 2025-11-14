У п’ятницю, 14 листопада, Калуська міська територіальна громада зустрічатиме та проводжатиме в останню путь полеглого воїна Валентина Андрусіва, який загинув за волю та незалежність України.
0 9:00 годині – виїзд траурної колони з Калуської ЦРЛ з тілом полеглого Захисника, пише Правда.
Маршрут траурного кортежу пролягатиме вулицями міста:
- Івано-Франківська;
- Бандери;
- Грушевського;
- Винниченка;
- Сівецька
- Каракая, 4, заїзд у двір;
- Сівецька;
- Пр. Лесі Українки;
- б-р Незалежності;
- ПК “Мінерал”.
Парастас розпочнеться о 9:45 годині у п’ятницю.
Чин похорону розпочнеться цього ж дня о 13:00 годині. Відправа в церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.