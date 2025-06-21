Понад рік вважався зниклим без вісти: підтвердили загибель прикарпатця Василя Яцківа

На Донецькому напрямку загинув 29-річний солдат Василь Яцків із села Кутища Тлумацької громади, що на території Івано-Фракнівського району.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це інформують у групі «Типовий Тлумач» у Фейсбуці, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.
Полеглий герой із 29.05.2024 року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку.
«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України. Вічна пам’ять Герою!», – йдеться у повідомленні.