ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Понад вік вважався зниклим без вісти: підтвердили загибель прикарпатця Василя Яцківа
Диван на коліщатках в темній вітальні

Понад рік вважався зниклим без вісти: підтвердили загибель прикарпатця Василя Яцківа

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 11:59
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На Донецькому напрямку загинув 29-річний солдат Василь Яцків із села Кутища Тлумацької громади, що на території Івано-Фракнівського району.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це інформують у групі «Типовий Тлумач» у Фейсбуці, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Полеглий герой із 29.05.2024 року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку.

«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України. Вічна пам’ять Герою!», – йдеться у повідомленні.