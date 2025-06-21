Понад рік вважався зниклим без вісти: підтвердили загибель прикарпатця Василя Яцківа

На Донецькому напрямку загинув 29-річний солдат Василь Яцків із села Кутища Тлумацької громади, що на території Івано-Фракнівського району.

Про це інформують у групі «Типовий Тлумач» у Фейсбуці, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Полеглий герой із 29.05.2024 року вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини на Донецькому напрямку.