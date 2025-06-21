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В прикарпатських ТЦК відбувається масова зміна керівництва
Диван на коліщатках в темній вітальні

В прикарпатських ТЦК відбувається масова зміна керівництва

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 11:28
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ДІМ РІА
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З кількох перевірених власних джерел “Галці” стало відомо, що на Івано-Франківщині планують чергову кадрову ротацію у структурах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Інформація, фактично, достовірна, але ще офіційно не опублікована.

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Йдеться, зокрема, про заміну начальника обласного ТЦК Володимира Бабаніна, а також очільників Надвірнянського, Калуського та Тисменицького РЦК. За попередньою інформацією, причиною таких змін стали незадовільні показники мобілізації в області загалом та в цих районах зокрема.

Володимир Бабанін вже очолював обласний ТЦК з 3 жовтня 2023 року по вересень 2024 року. Того ж року його перевели на бойову посаду, а кілька місяців тому знову повернувся на керівну позицію в Івано-Франківській області.