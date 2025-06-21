Сьогодні у центральному парку Франківська – родинне свято ПРОГРАМА

Сьогодні, 21 червня, є привід провести день у парку Івано-Франківська. В місті стартує серія родинних благодійних свят, і нині перше з них – “Суботня погулька в парку”, пише КУРС.

Нагадаємо, що Перший у Франківську: як Vertical реалізувала тренувальний майданчик для собак у парку Шевченка

Головна локація свята для дітей і дорослих – парк Шевченка, літня естрада. Ярмарок, гараж сейл, дитячий базар, розваги, майстеркласи і всяка всячина. Активності увесь день – з 10.00 до 20.00.

Участь у розвагах — за донат на ЗСУ.

Програма

10:00 — 20:00

Зони 2, 3, 5, 6 – Погульковий ярмарОК — ярмарок хендмейду та смаколиків: унікальні вироби майстрів і майстринь, крафтова їжа, прикраси, сувеніри, косметика.

Зона 4 – Розбір шаф на погульці | Гараж сейл: продаж вживаних речей, книжок, іграшок та побутових дрібниць.

Зона “Діточий базар“: зона, де діти (разом із дорослими) зможуть реалізовувати власні вироби, іграшки, книги тощо.

Локації Лицарів з 10 до 20 год. Військово-історичний клуб “Галицька Хоругва”. Майстерка з м’якого фехтування, стрільби з лука, фотозона з лицарським інвентарем. За великий донат — лицарський поєдинок.

Мотузковий парк – упродовж дня. Дитячі мотузкові розваги (слеклайн, павутинка), майстерки з природних матеріалів, гамачна зона чілу) від Дитячі походи GoЙra – Гойра.

Екопереробка від ініціативи EcoREactive. Увесь день. Маленький бонус: принесіть не менше ніж 50 пластикових кришечок – і оберіть собі подарунок!

З 10 до 13 год. – Школа пілотування та конструювання дронів для дітей від AEROKIDS.

З 10 до 14 год. – ознайомлення із роботою патрульної поліції, демонстрація спецзасобів та примірка засобів індивідуального захисту. Патрульний автомобіль. Екскурсія пожежною машиною від ДСНС.

Також в цей час у зоні 1 шиємо іграшки або все, що хочеться пошити з майстернею “Клаптик”.

Роботи. З 12 до 17 год. – демонстрація з можливістю покерувати готовими конструкціями з роботизованих конструкторів LegoEducation, майстер-класи з інженерного мейкерства, майстер класи з 3D мозаїки, скретч розваги (візуальне програмування) від РобоклубІФ.

“Штучний інтелект”. З 13 до 15 год. Наукова локація від Нова Енергія New Energy.

Та інша погулькова метушня впродовж дня: розважальна програма для дітей, майстер-класи, спортивні активності, ігри, малювання на асфальті, аніматори. Докладна програма – тут.

Всі зібрані кошти підуть на допомогу Силам оборони України. Волонтери закуповують дрони для ЗСУ.

Організатори та ініціатори події — ГО Громадська ініціатива Галичини. Співорганізатор — парковий управитель, КП “Центр розвитку міста та рекреації”.