Від поранень отриманих на фронті загинув головний сержант Петро Солонинка з Франківщини

На фронті поліг військовослужбовець з Коломийської громади, що на Івано-Фракнівщині Петро Солонинка.

Про загибель земляка повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Петро Солонинка служив начальником групи мінометів прикордонної комендатури швидкого реагування Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса. Мав звання головного сержанта.

Петро Солонинка загинув 18 червня внаслідок поранень, отриманих на фронті.