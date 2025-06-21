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Від поранень отриманих на фронті загинув головний сержант Петро Солонинка з Франківщини
Диван на коліщатках в темній вітальні

Від поранень отриманих на фронті загинув головний сержант Петро Солонинка з Франківщини

Автор: Ігор Василик
21/06/2025 10:48
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На фронті поліг військовослужбовець з Коломийської громади, що на Івано-Фракнівщині Петро Солонинка.

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Про загибель земляка повідомив на своїй сторінці у Facebook голова громади Богдан Станіславський, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Петро Солонинка служив начальником групи мінометів прикордонної комендатури швидкого реагування Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса. Мав звання головного сержанта.

Петро Солонинка загинув 18 червня внаслідок поранень, отриманих на фронті.