Поразка на полі бою змушує росію активізувати внутрішній план дестабілізації та повалення конституційного ладу в Україні

Плани росії щодо послаблення України, її здатності оборонятися і функціонувати в умовах довготривалої війни були відомі ще 2023 році.

Тоді «Інтерфаксу» в Службі зовнішньої розвідки повідомили, що з подачі фсб рф (яка вважає поточну стратегію з підриву західної воєнної, економічної та політичної допомоги малоефективною) кремль планує скорегувати стратегію. Ключ до виграшу рф – внутрішня дестабілізація в Україні.

Передбачалося, що ворог сконцентрується на завданнях, серед яких – підрив суспільної єдності через підживлення амбіцій і провокування військових («лише вони можуть навести лад»), опозиційних політичних сил («тільки вони гідні керувати Україною»).

За їхнім задумом, у нашій державі мала сформуватися критична маса невдоволення політикою чинної влади. Росіянам байдуже, хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос. Зрештою Захід не лише призупинить допомогу, але й вийде на рф з пропозиціями про термінові переговори й призупинення війни.

Зараз, у 2025 році, ми бачимо активізацію плану дестабілізації та повалення конституційного ладу в Україні із залученням державних зрадників, агентів впливу кремля, які перебувають у рф. Сьогодні на своїй сторінці у фейсбуці підозрюваний у держзраді екснардеп Вадим Новинський закликав повалити конституційний лад в Україні шляхом відставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ, Президента Володимира Зеленського.

Не маючи успіхів на полі бою, росія намагається розхитати українське суспільство, розбалансувати владу і вмонтувати лояльних до себе осіб, щоб розвалити державу на декілька територіальних суб’єктів, нездатних чинити опір.