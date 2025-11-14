ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У п’ятницю на Франківщині проведуть в останню путь полеглого героя Петра Богатчука

Автор: Ігор Василик
Український військовий та запалена свічка пам’яті
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Тисменицька міська територіальна громада знову втратила одного зі своїх найкращих синів – Петра Богатчука, який близько двох із половиною років вважався зниклим безвісти, пише Тисменицька міська рада, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Похорон Героя

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 14 листопада, об 11:00 годині в рідному селі полеглого захисника Липівка.

Довідково

БОГАТЧУК Петро Григорович народився 25.11.1978 року. У лютому 2023 року став на захист нашої держави. Був солдатом, стрільцем кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4809.

З травня 2023 року вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув 16 травня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області.

Джерело(а) інформації

Тисменицька міська рада

СХОЖІ НОВИНИ