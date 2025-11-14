У п’ятницю на Франківщині проведуть в останню путь полеглого героя Петра Богатчука

Тисменицька міська територіальна громада знову втратила одного зі своїх найкращих синів – Петра Богатчука, який близько двох із половиною років вважався зниклим безвісти, пише Тисменицька міська рада, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Похорон Героя

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 14 листопада, об 11:00 годині в рідному селі полеглого захисника Липівка.

Довідково

БОГАТЧУК Петро Григорович народився 25.11.1978 року. У лютому 2023 року став на захист нашої держави. Був солдатом, стрільцем кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4809.

З травня 2023 року вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув 16 травня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області.