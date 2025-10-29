Посадовців Держспецзв’язку викрито НАБУ і САП у розкраданні понад 90 млн грн

НАБУ і САП викрили корупційну схему в Держспецзв’язку, організовану посадовцями, та повідомили про підозру двом чиновникам і двом представникам приватних компаній, причетним до розкрадання понад 90 млн грн.

Про це повідомила пресслужба САП.

За даними «Слово і діло», йдеться про начальника департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Володимира Мокренка та посадовця Держспецзв’язку Вадима Борсука.

Як встановило слідство, після ухвалення змін до держбюджету у 2023 році, яким на потреби оборони через Держспецзв’язку було виділено 30 млрд грн, керівник одного з департаментів служби розробив злочинну схему присвоєння частини цих коштів. Для реалізації задуму посадовці заздалегідь визначили компанії, які мали стати переможцями тендерів, та забезпечили для них вигідні умови. Конкуренцію на торгах імітували фірми, підконтрольні тим самим учасникам.

У результаті протягом травня-вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 і 1300 безпілотників Autel Evo Max 4T за цінами, завищеними на 70-90% порівняно з ринковими. Виручені від цих операцій кошти виводилися через низку підставних компаній і конвертувалися в готівку.

Такі дії, за даними слідства, завдали державному бюджету збитків на суму понад 90 млн грн. Усі фігуранти справи підозрюються у привласненні майна у особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).