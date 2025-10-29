Франківська міськрада схвалила договір із “Нафтогазом”

Івано-Франківська міська рада на позачерговій сесії підтримала договір з “Нафтогазом” для стабільного опалювального сезону.

28 жовтня відбулося позачергове засідання Івано-Франківської міської ради, скликане на звернення міського голови у зв’язку з необхідністю оперативного ухвалення рішення щодо укладення договору між комунальним підприємством «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та НАК «Нафтогаз України», пише ПІК.

Основною метою позачергової сесії було забезпечення безперебійного початку та проходження опалювального сезону 2025–2026 років.

Чому скликали позачергову сесію?

Як пояснив директор ДМП “Івано-Франківськтеплокомуненерго” Володимир Фалдина, питання потребувало негайного розгляду через отриманий лист від НАК «Нафтогаз України».

Державна компанія зобов’язала підприємство укласти новий договір постачання природного газу для проходження опалювального сезону — але за умови отримання офіційного погодження від власника підприємства, тобто Івано-Франківської міської ради.

«Документ потрібно ухвалити терміново, щоб не допустити зупинки опалювального сезону. Договір є типовим, його зміст ідентичний попереднім рокам, але цього разу “Нафтогаз” вимагає додаткового дозволу від власника підприємства — міської ради», — наголосив Володимир Фалдина. ДО ТЕМИ: Котельні поступово виходять на робочий режим: у Франківську розпочинається опалювальний сезон ВІДЕО

Обсяг і умови договору

Вартість договору становить близько 320 мільйонів гривень, при цьому статутний капітал КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» складає 547 мільйонів гривень.

Саме тому, згідно із законодавством про управління комунальним майном, укладення такого договору потребувало погодження з боку міської ради.

Представник підприємства уточнив, що обсяг постачання газу на опалювальний сезон становить до 30 мільйонів кубометрів, що відповідає середньорічному споживанню підприємства за останні три роки.

Розрахунки здійснюватимуться за встановленими тарифами, які регулює держава.

Думка депутатів

Під час обговорення депутати поставили низку уточнень щодо умов договору та фінансового стану підприємства.

Зокрема, депутат Олексій Петечел з «ЄС» порушив питання про те, чому документ виноситься саме на позачергову сесію, а не розглядався під час чергового засідання.

Він також звернув увагу на необхідність чіткого визначення істотних умов договору — зокрема, загальної вартості та обсягів закупівлі.

У відповідь директор «Теплокомуненерго» пояснили, що лише кілька днів тому надійшов офіційний лист від “Нафтогазу”, який вимагав швидкого укладення договору. Без цього могла б виникнути загроза зриву опалювального сезону та подачі тепла в житлові будинки й соціальні об’єкти.

Стан заборгованості підприємства

Окремо депутати запитали про фінансову ситуацію та рівень заборгованості КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» перед НАК «Нафтогаз України».

За словами керівництва підприємства, пікове зростання боргу спостерігалося в останні 3–4 роки, після того, як держава перестала компенсувати різницю між економічно обґрунтованим тарифом і встановленим для населення.

Останнє відшкодування різниці в тарифах відбулося у 2021 році. З того часу підприємство змушене накопичувати заборгованість, оскільки не отримує державної компенсації.

На сьогодні борг перед НАК «Нафтогаз України» становить 320 мільйонів гривень. Підприємство перебуває у процесі переговорів щодо реструктуризації заборгованості, після чого борг має зменшитися до близько 540 мільйонів гривень.

Якщо держава відновить механізм компенсації тарифної різниці, підприємство зможе повністю вийти на фінансову стабільність.

Необхідність ухвалення рішення

Під час сесії наголошувалося, що без оперативного погодження договору існує ризик припинення газопостачання і, як наслідок, зупинки опалювального сезону.

«Ми не можемо допустити ситуації, коли через формальні бюрократичні затримки мешканці Івано-Франківська залишаться без тепла. Це питання життєдіяльності міста», — зазначив міський голова Руслан Марцінків під час засідання.

За результатами голосування депутати підтримали проєкт рішення про надання дозволу на укладення договору з НАК “Нафтогаз України”.

Рішення ухвалене більшістю голосів. Це дозволить КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» без затримок продовжити підготовку до опалювального сезону та забезпечити стабільне теплопостачання мешканцям міста.

Що передувало

Івано-Франківськ, як і більшість українських міст, нині працює в умовах енергетичних обмежень та воєнного стану. Забезпечення теплом лікарень, шкіл, дитсадків і житлових будинків є одним із пріоритетів місцевої влади.

У міській раді підкреслюють, що співпраця з державними структурами має залишатися стабільною та прогнозованою, адже опалювальний сезон — питання не лише комфорту, а й безпеки громадян.