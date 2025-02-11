Повідомили про підозру вихідцю з Городенківщини, який воює в окупаційних військах рф

Служба безпеки зібрала докази державної зради уродженця Прикарпаття, який воює проти Сил оборони на Херсонському напрямку.

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Про це пише Правда.іф з посиланн ям на Управління СБ України в Івано-Франківській області

Йдеться про 63-річного вихідця з Городенківщини.

За матеріалами слідства, він обіймав керівні посади в нафтогазовій галузі рф та раніше був депутатом однієї з регіональних дум.

Встановлено, що зрадник сховався в армії агресора від кримінального переслідування на росії за обвинуваченням у мільйонному хабарництві.

“За даними досудового розслідування, в 2023 році він підписав трирічний контракт та був зарахований до російського війська в званні капітана. Фігуранта призначили командиром взводу артилерійської розвідки батареї артилерійської розвідки 81-го самохідно-артилерійського полку. Це військове формування веде бойові дії проти Збройних Сил України на тимчасово окупованій території лівобережжя Херсонської області”, – йдеться у дописі.

Слідчі СБУ оголосили бойовику про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Ці злочини караються позбавленням волі на 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.

Досудове розслідування здійснює СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.