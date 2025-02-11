Митники знайшли у посилці до Франківська незадекларовану техніку Apple

На українсько-польському кордоні прикордонники спільно з працівниками митниці виявили спроби незаконного переміщення товарів через державний кордон.
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Про ці випадки розповіли у пресслужбі Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
У пункті пропуску “Шегині” під час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили навушники, ноутбуки, планшети та телевізійну приставку Apple.
За словами водія, цей вантаж є передачею, яку він забрав у Чехії та планував доставити до Івано-Франківська. Всього виявили 24 гаджети. Попередня сума оцінки перевищує 800 тис. гривень.
Також у цьому ж пункті пропуску було виявлено 31 книгу різних авторів російського видавництва. Водій розповів, що отримав ці книги в Гданську та мав відправити їх поштою до Дніпра.
У “Краківці” під час огляду мікроавтобуса “Mercedes” виявили вісім незадекларованих стайлерів для волосся однієї з відомих торгових марок.
Найоригінальніший спосіб переміщення виявили в пункті пропуску “Рава-Руська”. 231 пачку цигарок було заховано в жіночих панчохах, прикріплених під пасажирські сидіння автобуса.
Товари вилучено на склад митниці та складено протоколи про порушення митних правил.