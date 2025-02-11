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Митники знайшли у посилці до Франківська незадекларовану техніку Apple
Диван на коліщатках в темній вітальні

Митники знайшли у посилці до Франківська незадекларовану техніку Apple

Автор: Олег Мамчур
11/02/2025 12:34
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На українсько-польському кордоні прикордонники спільно з працівниками митниці виявили спроби незаконного переміщення товарів через державний кордон.

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Про ці випадки розповіли у пресслужбі Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У пункті пропуску “Шегині” під час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили навушники, ноутбуки, планшети та телевізійну приставку Apple.

За словами водія, цей вантаж є передачею, яку він забрав у Чехії та планував доставити до Івано-Франківська. Всього виявили 24 гаджети. Попередня сума оцінки перевищує 800 тис. гривень.

Також у цьому ж пункті пропуску було виявлено 31 книгу різних авторів російського видавництва. Водій розповів, що отримав ці книги в Гданську та мав відправити їх поштою до Дніпра.

У “Краківці” під час огляду мікроавтобуса “Mercedes” виявили вісім незадекларованих стайлерів для волосся однієї з відомих торгових марок.

Найоригінальніший спосіб переміщення виявили в пункті пропуску “Рава-Руська”. 231 пачку цигарок було заховано в жіночих панчохах, прикріплених під пасажирські сидіння автобуса.

Товари вилучено на склад митниці та складено протоколи про порушення митних правил.