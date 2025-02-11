Захисника із Калуської громади Володимира Бліщука нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Почесну відзнаку старший солдат Володимир Бліщук отримав у рамках відзначення Дня Державної спеціальної служби транспорту.
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Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда, передає Правда.іф.
Відповідний Указ Президент України Володимир Зеленський підписав 21 жовтня 2024 року.
За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України хороброго Захисника нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
“Калушанин Володимир Бліщук із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист рідної Батьківщини. Дякуємо хороброму Воїнові за захист! Бажаємо незламної стійкості, витривалості, сили духу, міцного здоров’я та якомога скоріше повернутися додому з Перемогою”, – йдеться у дописі мера.