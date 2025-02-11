Захисника із Калуської громади Володимира Бліщука нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня

Почесну відзнаку старший солдат Володимир Бліщук отримав у рамках відзначення Дня Державної спеціальної служби транспорту.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда, передає Правда.іф.

Відповідний Указ Президент України Володимир Зеленський підписав 21 жовтня 2024 року.

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України хороброго Захисника нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.