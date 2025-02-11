На Сумщині загинув морпіх з Івано-Франківщини Іванський Владислав

У російсько-українській війні поліг уродженець села Хороцеве Білоберізької громади на Івано-Франківщині Іванський Владислав, 21 квітня 2003 р.н.

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Про це повідомляє Білоберізька сільська територіальна громада, передає Правда.іф

Старший матрос взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти військової частини А2802, 36 окремої бригади морської піхоти загинув 7 лютого 2025 р. в Сумській області під час виконання бойового завдання. У результаті ворожого авіаудару отримав поранення несумісні з життям.

Воїн до кінця залишився відданий військовій присязі та вірний українському народу, мужньо виконавши свій обов’язок .

Йому назавжди 22…

Про час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.