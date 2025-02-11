На Сумщині загинув морпіх з Івано-Франківщини Іванський Владислав

У російсько-українській війні поліг уродженець села Хороцеве Білоберізької громади на Івано-Франківщині Іванський Владислав, 21 квітня 2003 р.н.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє Білоберізька сільська територіальна громада, передає Правда.іф
Старший матрос взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти військової частини А2802, 36 окремої бригади морської піхоти загинув 7 лютого 2025 р. в Сумській області під час виконання бойового завдання. У результаті ворожого авіаудару отримав поранення несумісні з життям.
Воїн до кінця залишився відданий військовій присязі та вірний українському народу, мужньо виконавши свій обов’язок .
Йому назавжди 22…
Про час зустрічі Героя буде повідомлено додатково.