Приватному підприємцю з Долини, який збагатився на ремонті навчального закладу, повідомили про підозру

На Долинщині прокурори повідомили про підозру недоброчесному підприємцю, який заволодів чужим майном у розмірі майже пів мільйона гривень шляхом зловживання службовим становищем.

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Долинського відділу Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру фізичній особі – підприємцю за фактом заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством установлено, що у 2023 році між директором одного із позашкільних навчальних закладів м. Долини та фізичною особою – підприємцем укладено договори підряду по виконанню робіт з капітального ремонту підлогового покриття спортзалу.

Однак ФОП для виконання обумовлених у договорі робіт не надав усіх необхідних будівельних матеріалів на загальну вартість 487 тис. грн та вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних будівельних робіт.

В подальшому вказані кошти перерахував на свій банківський рахунок та легалізував їх.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП Івано-Франківської області.