Жительку Калуської громади ошукав “оператор мобільного зв’язку” на 52 тисячі гривень

Прикарпатка повірила “оператору мобільного зв’язку” та втратила 52 000 гривень з рахунку. Поліція застерігає недовіряти невідомим додзвонювачам

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Шахраї телефонують та представляються банківськими працівниками, співробітниками мобільного зв’язку, тощо. А надалі, виманюють у громадян конфіденційну інформацію, як результат привласнюють кошти довірливих громадян, повідомляє, Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Жертвою такого виду шахрайства стала 57-річна жителька Калуського району. Шахрай використав схему “Термін дії вашого мобільного номера телефону закінчується”.

Зі слів заявниці, на мобільний зателефонував чоловік, назвався оператором мобільної компанії й запевнив, що термін дії номера телефону жінки закінчується. А для того, щоб його продовжити, необхідно ввести комбінацію цифр, які надійшли в повідомленні. Повіривши аферисту, потерпіла виконала всі вказівки.

Згодом, у відділенні банку потерпіла дізналась, що на її ім’я відкрито кредитний рахунок, з якого аферисти перерахували грошові кошти у сумі 52000 гривень.

Працівники поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.