Дистанційне навчання через зростання захворюваності: яка ситуація у франківських школах

Через сезон застуд і вірусів деякі школи можуть змінювати формат навчання.
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Чи багато шкіл перейшли на дистанційну форму навчання в Івано-Франківській громаді, журналістці Фіртки директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко.
“Починаючи з минулого тижня, з п’ятого лютого, отримали повідомлення від двох ліцеїв про перехід на дистанційну форму навчання. Заклади не могли провадити уроки, адже були хворі учні, а також вчителі”, — каже Дротянко.
Так, зокрема, ліцей №18 працював дистанційно з 5 до 7 лютого
“А в понеділок, 10 лютого, у ліцеї відновили роботу, вийшли на очне навчання. Наразі ми отримуємо небагато повідомлень про освітній процес у дистанційній формі. Деякі заклади повністю переходять на дистанційну форму, до прикладу, з десятого по чотирнадцяте лютого. У деяких закладах на дистанційне навчання йдуть окремі класи. Станом на зараз маємо п’ять таких повідомлень. Це серед 50 закладів загальної та середньої освіти, тобто шкіл”, — наголошує Вікторія Дротянко.
Посадовиця уточнює, освітяни спілкуються із медиками, аби розуміти ситуацію із захворюваністю в Івано-Франківській територіальній громаді.
“Лікарі зазначають, що немає перевищення порогу захворюваності, коли необхідно всі заклади освіти переводити на дистанційне навчання. Чотирнадцятого лютого матимемо звіт щодо захворюваності, тому бачитимемо та розумітимемо стан справ в громаді, чи потрібно запроваджувати дистанційне навчання. А поки ті заклади, в яких є спалах захворюваності — можуть вирішувати самостійно, чи йти на дистанційне навчання або на канікули”, — резюмує Дротянко.