Дистанційне навчання через зростання захворюваності: яка ситуація у франківських школах

Через сезон застуд і вірусів деякі школи можуть змінювати формат навчання.

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Чи багато шкіл перейшли на дистанційну форму навчання в Івано-Франківській громаді, журналістці Фіртки директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко.

“Починаючи з минулого тижня, з п’ятого лютого, отримали повідомлення від двох ліцеїв про перехід на дистанційну форму навчання. Заклади не могли провадити уроки, адже були хворі учні, а також вчителі”, — каже Дротянко.

Так, зокрема, ліцей №18 працював дистанційно з 5 до 7 лютого

“А в понеділок, 10 лютого, у ліцеї відновили роботу, вийшли на очне навчання. Наразі ми отримуємо небагато повідомлень про освітній процес у дистанційній формі. Деякі заклади повністю переходять на дистанційну форму, до прикладу, з десятого по чотирнадцяте лютого. У деяких закладах на дистанційне навчання йдуть окремі класи. Станом на зараз маємо п’ять таких повідомлень. Це серед 50 закладів загальної та середньої освіти, тобто шкіл”, — наголошує Вікторія Дротянко.

Посадовиця уточнює, освітяни спілкуються із медиками, аби розуміти ситуацію із захворюваністю в Івано-Франківській територіальній громаді.