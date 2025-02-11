7 лютого у Тисмениці відкрили дитячий будинок сімейного типу. Тут проживатиме сім’я Гаврилюків, у якої дев’ять дітей.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Дитячий будинок сімейного типу Ігоря і Тамари Гаврилюків було створено у 2009 році рішенням виконавчого комітету Алчевської міської ради Луганської області. У 2016 році у зв’язку із бойовими діями та окупацією м. Алчевська, батьки-вихователі разом із дітьми переїхали на підконтрольну Україні територію, а саме в м. Слов’янськ Донецької області та отримали статус внутрішньо переміщених осіб, повідомила Тисменицька міська рада.

У 2022 році, через повномасштабне вторгнення, родина вдруге змушена була рятувати життя дітей та переміститись на більш безпечні території, на захід України у місто Галич Івано-Франківської області.

У березні 2024 року у дитячий будинок сімейного типу було довлаштовано четверо дітей, з міста Яремче і зараз на вихованні у родині Гаврилюків перебуває 9 дітей.

У грудні 2024 за кошти з державного бюджету в співпраці з Тисменицькою міською радою для сім’ї Гаврилюків придбали житловий будинок в Тисмениці, який тепер матиме статус – дитячий будинок сімейного типу.