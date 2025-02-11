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Якою буде погода в Івано-Франківській області 11 лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода в Івано-Франківській області 11 лютого

Автор: Олег Мамчур
11/02/2025 09:15
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11 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На дорогах — місцями ожеледиця. Вночі температура знизиться до 13° морозу.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 10° до 12° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 0-2° тепла.

По області вночі — 8-13° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла. У високогір’ї Карпат вночі прогнозують 8-13° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.