Росія вночі атакувала газову інфраструктуру України

Вночі 11 лютого російські війська атакували газову інфраструктуру України.

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Про це у Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії», – написав він.

Відомо, що газова інфраструктура була атакована у Полтавській області. В ОВА повідомили, що внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилося 9 населених пунктів Миргородського району.

Зазначимо, вночі росіяни атакували Україну ракетами «Калібр» із Чорного моря. Також було запущено кілька ракет Х-101 із бомбардувальників Ту-95МС.