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Коломия попрощалася з воїном-Героєм Іваном Федюком. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломия попрощалася з воїном-Героєм Іваном Федюком. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
11/02/2025 08:13
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Коломийська громада з глибоким болем і скорботою провела в останню путь воїна-Героя Івана Федюка.

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Він віддав своє життя, захищаючи Україну від ворога, борючись за свободу і майбутнє свого народу, пише Правда з посиланням на Собор Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.

Сотні коломиян, рідні, друзі та побратими зібралися, щоб віддати останню шану захиснику. У скорботній тиші люди схилили голови, а вулиці міста наповнилися жалобним маршем. В очах – сльози, у серцях – біль, а в душах – гордість за мужність і самопожертву Івана.

Полеглий герой став у лави Сил оборони України у 2022 році, загинув під час виконання бойового завдання 3 лютого цього року на Запорізькому напрямку.

Коломия попрощалася з воїном-Героєм Іваном Федюком. ФОТО